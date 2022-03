PSV loot Leicester City in kwartfinale Conference League

PSV heeft met Leicester City een zware tegenstander geloot in de kwartfinale van de Conference League. De Eindhovenaren beginnen met een uitwedstrijd in Engeland. De wedstrijden zijn 7 en 14 april.

Leicester City kent in Engeland geen gelukkig seizoen, zo staat de ploeg twaalfde in de Premier League. Ze wonnen in de vorige ronde van de Conference League wel knap van de nummer 4 van Frankrijk: Rennes. Vorig jaar eindigde de Engelse kampioen van 2016 op de 5e plaats. Jamie Vardy en James Maddison zijn de bekendste spelers. Kasper Schmeichel is al jaren de nummer 1 onder de lat.

'Pittige loting'

PSV-clubwatcher Yannick Weezenbeek vindt het een pittige loting: "PSV is niet de favoriet. Toch is Leicester is niet meer de topploeg die het de gelopen jaren was, toen ze de top in Engeland aanviel."

Als PSV de halve finales haalt, moet ze het opnemen tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Noorse Bodø/Glimt en AS Roma. Theoretisch kan PSV de finale spelen tegen Feyenoord.

Voor het eerst in 11 jaar

PSV bereikte donderdag voor het eerst in 11 jaar de kwartfinales van een Europees toernooi. In Kopenhagen werd de plaatselijke FC met 4-0 opzij gezet.

De halve finales wordt gespeeld op 28 april en 5 mei. De finale staat voor 25 mei op het programma in het Albanese Tirana.

