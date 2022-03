Eindhoven Airport gaat terminal uitbreiden

De luchthaven in Eindhoven (foto: Karin kamp).

Eindhoven Airport gaat de terminal uitbreiden. De bouw begint eind 2023 en moet in de tweede helft van 2025 klaar zijn. De huidige terminal is gebouwd voor 5 miljoen passagiers per jaar. Het vliegveld verwacht dat dit aantal groeit naar 7 miljoen.

Rik Claessen Geschreven door