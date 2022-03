Auto rijdt in kanaal in Tilburg, bestuurder overleden

Wachten op privacy instellingen... Foto:.Jeroen Stuve/SQ Vision Foto:.Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige 1/3 Dode bij te water raken auto in Tilburg

De bestuurder die vrijdagmiddag het water in reed, is overleden. Dat bevestigt de politie. Omstanders zagen de auto rond half twee in het water rijden. Het gebeurde bij de Hoevense Kanaaldijk in Tilburg.

Thijs den Ouden Geschreven door