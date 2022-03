Tilburg wil elektrische taxi’s, maar chauffeurs zien haken en ogen

Alle taxi’s in Tilburg moeten vanaf 1 januari 2025 elektrisch zijn of op waterstof rijden. Dat is een ingrijpende maatregel voor een bedrijfstak die het al zwaar heeft. Volgens taxichauffeurs is dat makkelijker gezegd dan gedaan. “Ik denk dat zo’n tachtig procent geen extra geld opzij heeft kunnen leggen voor een elektrische auto.”

De gemeente ondertekent binnenkort een overeenkomst hierover, schrijft Omroep Tilburg. Taxi's moeten zich straks houden aan de regels voor zero-emissiezones – zones in een stad waar vervuilende auto’s niet in mogen komen. Taxi's die niet elektrisch rijden of op waterstof, mogen dan bepaalde delen van de stad niet meer in.

“De meesten hebben het al financieel moeilijk, door de coronacrisis en de hoge brandstofprijzen.”

Mehmet Karay, eigenaar van taxibedrijf Stadstaxi Tilburg, zit in een klankbordgroep met de taxibedrijven en de gemeente. Hij was al op de hoogte van de plannen en heeft daarom al één elektrische auto aangeschaft. Volgens Karay zijn veel kleinere bedrijven en zzp’ers niet betrokken geweest bij de gesprekken en moeten die nu de overstap maken. “De meesten hebben het al financieel moeilijk, door de coronacrisis en de hoge brandstofprijzen. Ik denk dat zo’n tachtig procent geen extra geld opzij heeft kunnen leggen voor een elektrische auto.” En dat is niet het enige probleem. “Bij groepsvervoer is een goede bus nodig, waarin mensen bijvoorbeeld tegenover elkaar kunnen zitten als ze dat willen,” vertelt Karay. “Op dit moment zijn bij de meeste leveranciers dat soort bussen elektrisch niet te leveren.” Er is één elektrische bus voor groepsvervoer op de markt, een Mercedes. Maar die voldoet niet aan alle eisen.

“Als je zo’n regel wil opleggen, mag je best een subsidie geven.”