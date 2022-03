Huis uitgebrand in Asten, buren waarschuwen de bewoner

De brandweer heeft het huis geblust (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision).

De benedenverdieping van een huis aan de Tuinstraat in Asten is vrijdagmiddag uitgebrand. De vlammen waren buiten te zien. De bewoner werd door buren gewaarschuwd voordat de brandweer er was, meldt veiligheidsregio.

Fieke Nobel Geschreven door

De straat is afgezet, de situatie trekt veel bekijks. De 112-correspondent zegt: "De benedenverdieping is helemaal zwart." De brandweerkorpsen van Asten en Helmond hebben de brand geblust. Volgens de veiligheidsregio heeft vooral de keuken gebrand. Omdat er door het blussen niet zoveel rook meer is, hoeven er geen huizen ontruimd te worden.