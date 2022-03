70 Oekraiense kinderen op Bredase basisschool: 'We geven ze veiligheid'

70 Oekraïense kinderen die met hun ouders gevlucht zijn voor de oorlog, zitten vanaf volgende week in de schoolbankjes van de Bredase basisschool de Fontein. “We geven ze hier veiligheid en vriendelijkheid en nemen ze daarna rustig mee in de structuur van het onderwijs”, legt leerkracht Marieke Vos uit.

‘Juf Marieke praat misschien nog wel meer met haar handen, dan in woorden. Na jaren lesgeven aan ‘anderstaligen’ - kinderen die alleen hun moederstaal begrijpen - is die gewoonte erin geslopen. Ze grapt: “Mijn dochter zegt wel eens: mam, kun je ook gewoon praten?”

Al meer dan 25 jaar geeft De Fontein opvang aan anderstaligen en inmiddels zitten er 43 verschillende nationaliteiten bij elkaar in de klas. Die klassen zijn klein, met hooguit 18 leerlingen. In alle rust werken ze bij elkaar aan tafeltjes en spelen in de pauzes uitgelaten op het schoolplein.

Het onderwijs is vooral gericht op Nederlands en spelling. Zodra de leerlingen dat onder de knie hebben stromen ze door naar het reguliere onderwijs. Meestal is dat na ongeveer een jaar.

De Oekraïense kinderen arriveren woensdag in Breda en worden met hun ouders opgevangen in De Koepel. Net zoals de andere kinderen op de school, komen ook zij in een gemengde klas terecht met leeftijdgenoten. “Daarnaast maken we voor Nederlands en spelling aparte groepen op niveau”, legt Marieke Vos uit.