Vrouw (85) vertrekt voor een boodschapje en belandt 200 km verderop

Een 85-jarige vrouw uit Breda wilde donderdag acht kilometer verderop een boodschapje gaan doen, maar belandde 200 kilometer verderop in België. Ze had volgens een Belgische krant 'blijkbaar de gps niet op de juiste manier ingesteld'.

Uiteindelijk eindigde ze donderdagavond in het Belgische Roisin. De politie daar kwam de vrouw donderdagavond rond tien over half twaalf tegen. Haar telefoon was leeg en ze leek gedesoriënteerd.

Zelf naar huis

De Franstalige politie probeerde in contact te komen met de familie van de vrouw, maar dat lukte niet. Ook het contact met de vrouw zelf was lastig, omdat zij geen Frans sprak.

Uiteindelijk heeft de politie de telefoon van de vrouw opgeladen en haar adres ingevuld. Ze is daarna zelf naar huis gereden, zo weet de Belgische krant Het Laatste Nieuws.