Hond vast onder auto na botsing en meters meegesleurd

De brandweerman stelt de hond gerust (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).

Een hond kwam vrijdag in Oosterhout in een wel heel benarde positie te zitten: het dier zat na een aanrijding met een achterpootje vast aan de aandrijfas van een auto. De brandweer moest eraan te pas komen om de viervoeter te bevrijden. Dat lukte, maar hoe het beestje eraan toe is, is niet bekend.

Fieke Nobel Geschreven door

De hond werd bij de aanrijding enkele meters meegesleurd. "Gelukkig is het een dertig kilometer zone en rijden auto's hier niet zo hard", zegt onze 112-correspondent. De bestuurder van de auto was erg geschrokken. "Net als de mensen op straat, het was erg druk." Om het dier gerust te stellen, is een brandweerman naast de auto gaan liggen. De brandweer heeft een dierenarts gevraagd om de hond te verdoven. Hij is meegenomen door een dierenambulance.

De hond zat met het achterpootje vast (foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).