Festival in Rosmalen gaat coronaregels aan zijn laars lappen

Foto: Shockerz.nl

Het festival Shockerz in Rosmalen gaat zich dit weekend niet houden aan de coronaregels. Het festival waar zo'n tienduizend bezoekers komen, wordt in het evenementencomplex van Autotron gehouden en dan is testen verplicht. De organisatie heeft echter laten weten dat zij niet gaan controleren, omdat er te veel onrust zou ontstaan bij bezoekers en testen voor toegang.

Thijs den Ouden Geschreven door