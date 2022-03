Hekkensluiter Helmond Sport geeft NAC pak slaag

Brian de Keersmaecker in duel met Jong Ajax-speler Kristian Hlynsson (foto: Orange Pictures).

De goede reeks waar NAC mee bezig was in de Keuken Kampioen Divisie is pijnlijk ten einde gekomen. Hekkensluiter Helmond Sport trakteerde de Bredase ploeg op een flinke nederlaag. Helmond Sport was de enige Brabantse ploeg die vrijdagavond wist te winnen.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Jong Ajax-FC Eindhoven 2-2

Zonder de zieke Rob Penders op de bank begon FC Eindhoven goed aan de wedstrijd in Amsterdam. Joey Sleegers maakte binnen een kwartier de 0-1. Hij omspeelde doelman Charlie Setford en schoof de bal vervolgens in het lege doel. Voor Sleegers was het zijn zestiende treffer van het seizoen. Danilo maakte in de eerste helft gelijk vanaf de strafschopstip. In de eerste minuut na rust was Sleegers weer betrokken bij een Eindhovens doelpunt. Dit keer was hij de aangever. Jort van de Sande was het eindstation, hij knikte de bal tegen de touwen. Lange tijd leek die vroege treffer in de tweede helft de winnende te zijn voor FC Eindhoven. Tot Sontje Hansen de bal acht minuten voor tijd in de kruising schoot en Nigel Betrams kansloos liet: 2-2.

Helmond Sport-NAC Breda 4-0

NAC won de laatste zes wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek bij hekkensluiter Helmond Sport kwam daar geen zevende zege bij. Thomas Beekman was in de eerste helft de grote man aan de kant van de thuisploeg. Met een fraai wippertje liet hij NAC-goalie Nick Olij kansloos en zette hij Helmond Sport op voorsprong, kort voor rust gaf hij Dylan Seys met een goede en strakke voorzet een niet te missen kans: 2-0. Net na de 2-0 ging Ezechiel Banzuzi tegen het gras in het strafschopgebied. De jonge NAC-speler werd onderuit gewerkt door Mike Havekotte. De Helmond Sport-goalie haalde opgelucht adem toen scheidsrechter Marc Nagtegaal een corner gaf in plaats van een strafschop. Edwin de Graaf zal zijn ploeg in de rust op scherp hebben gezet. Het gewenste effect had dat niet voor de ploeg uit Breda. In de tweede minuut na de pauze was het verdediger Boyd Reith die de 3-0 maakte. De Graaf probeerde na een uur spelen met vier wissels nog iets teweeg te brengen, maar voor die spelers allemaal de bal hadden aangeraakt was het al 4-0 door Jellert van Landschoot. Daar bleef het bij. Een fantastische overwinning voor Helmond Sport, een beschamende nederlaag voor NAC.

TOP Oss-Excelsior Rotterdam 1-1

Een kwartier voor tijd kwam TOP Oss op voorsprong tegen Excelsior. De thuisploeg was al even op zoek naar een treffer, maar verschillende goede aanvallen leverde nog niets op. Tot Jearl Margaritha de bal na een fraaie actie geplaatst in de hoek van de goal krulde. Een verdiende voorsprong voor de ploeg van Bob Peeters. Die verdiende voorsprong wist TOP Oss niet over de streep te trekken. Excelsior, de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie en op jacht naar een plek die recht geeft op directe promotie, kwam vier minuten voor het einde van de wedstrijd op 1-1 door een doelpunt van Reuven Niemeijer. Almere City-FC Den Bosch 2-0

Na twee overwinningen op rij ging FC Den Bosch met een goed gevoel naar Almere toe. De ploeg van trainer Jack de Gier kwam echter al snel op achterstand tegen Almere City. Binnen tien minuten maakte Ilias Alhaft de 1-0, na een half uur spelen werd het via Maarten Pouwels 2-0. Het bleek later ook de einduitslag.

