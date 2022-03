Jarige Peter Gillis doet zichzelf een Rolls-Royce van zes ton cadeau

Ondernemer Peter Gillis is aanstaande zondag jarig en mag dan zestig kaarsjes uitblazen. Wie jarig is trakteert en dat doet Peter ook. Hij trakteert zichzelf op een Rolls-Royce Phantom. Kosten: een slordige zes ton. "Ik kon mijn oude Rolls voor een mooi bedrag van de hand doen. Dus ik dacht: ik pak eens een nieuwe", zegt hij tegen Powned.

Zoals bekend is Peter een liefhebber van grote auto's. Hij heeft ook Ferrari in de schuur staan. "Dat is een echte scheurauto en daarmee kan ik de deurwaarders voorblijven", lacht Peter.