Eindhovens riool bevat meeste amfetamine van heel Europa

In het Eindhovense riool hebben onderzoekers vorig jaar de grootste concentratie van de drug amfetamine in heel Europa gevonden. Het Europese drugsagentschap heeft in 68 steden deze werkzame stof in speed en pep gemeten. In het Eindhovense riool zat veruit het meest. Deze plotselinge piek komt volgens het Trimbos-instituut door een dumping.

In Eindhoven stroomde vorig jaar 805 milligram amfetamine per 1000 inwoners door de afvoer, bijna drie keer meer dan een jaar eerder. Daarmee staat de Brabantse stad ver boven de concentratie van 503 milligram die werd gemeten in de Zweedse stad Sandviken, die de tweede plek inneemt op de ranglijst.

Laura Smit-Rigter van het Trimbos-instituut heeft via de betrokken onderzoekers achterhaald dat de toename niet komt door een toename in het gebruik. Het lijkt erop dat criminelen grote hoeveelheden van deze drug in het riool hebben gedumpt. Daardoor schetst de meting geen betrouwbaar beeld van het amfetaminegebruik in Eindhoven.

Cocaïne

Ook cocaïne vond meer zijn weg naar het riool maar daar was Eindhoven geen koploper, al waren de concentraties veel hoger dan de periode voor coronajaar 2020.

Cijfers van het Trimbos-instituut over 2020 laten zien dat 4,5 procent van de volwassen Nederlanders wel eens amfetamine heeft gebruikt. Een derde van hen heeft dit in het afgelopen jaar nog gedaan. Het gebruik is het hoogst onder twintigers. In coronajaar 2020 is deze drug veel minder gebruikt tijdens het uitgaan, gezien dat laatste door lockdownmaatregelen bijna niet mogelijk was.