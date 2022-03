Voor 1,1 miljoen euro kun je het huis van een tabakshandelaar kopen

Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Foto: Gerritse Makelaardij. Volgende Vorige 1/8 Foto: Gerritse Makelaardij.

Roken is niet goed voor je, dat is wel duidelijk. In dit geval maakt het gelukkig niet uit. In Tilburg staat namelijk het huis van een echte tabakshandelaar te koop. Je moet hier wel ruim 1,1 miljoen euro voor neerleggen.

In de vorige eeuw werd in de Kempen en België nog tabak verbouwd voor onder andere de tabaksfabrieken in Tilburg. Dat zorgt natuurlijk ook voor tabakshandelaren. Een van die tabakshandelaren was Gust van Dijk. Na jaren in de tabaksindustrie gezeten te hebben vond Gust het wel goed geweest, weet de huidige eigenaar Jan Willem te vertellen.

“Toen Gust rond de 50 was wilde hij wel iets anders. Het besloot het huis naast dat van de burgemeester te kopen. Dat pand was wel helemaal uitgebrand en daar moest dus heel veel aan gebeuren.” Voor deze hele verbouwing schakelde Gust de architect Frans Ruts in. “Dat was een hele bekende architect in die tijd. In Tilburg en omstreken heeft hij zo'n 756 panden ontworpen.”

Na de verbouwing was het tijd voor Gusts nieuwe droom. “Hij begon een cadeauwinkel voor fijne sigaren, goede tabak en lekkere wijn. Veel van zijn klanten waren doctoren uit het voormalig Elizabeth ziekenhuis. Die vonden het namelijk heerlijk om een pijpje of sigaartje te roken.” “Gust had een hele moderne winkel en huis. Het licht in zijn huis was namelijk elektrisch. Zijn verdiepingen waren daardoor ook een stuk lager dan bij de huizen in de omgeving. Die maakten namelijk gebruik van gaslicht. Als je dat niet goed ventileert, is dat heel gevaarlijk.”

Naast het moderne licht was het huis van Gust op nog een andere manier bijzonder. “Hij had ook een interne intercom. Zo kon hij vanuit de winkel naar de voorraadkamer bellen voor een bestelling. Hij was ook een van de eerste in Tilburg die een telefoon had.” Na verschillende eigenaren, onder wie de zoon van Gust, is het pand nu eigendom van Jan Willem. “Ik kocht het in 2006 van een theoloog. Hij had er alleen echt een puinhoop van gemaakt. Ik ben wel drie jaar bezig geweest om het huis te renoveren.”

“Ik had natuurlijk ook een plan om het huis verder te brengen dan zomaar een huis. Dat heb ik gedaan door deels de stichting SEA foundation hier te vestigen. Daarnaast ben ik er ook een bed en breakfast in begonnen. Dat heb ik allemaal met heel veel plezier gedaan.” Jan Willem heeft zelf flink moeten lijden onder de coronacrisis. Met een bedrijf aan huis ontving hij namelijk geen coronasteun. “Dus ik denk, net zoals Gust, op een gegeven moment moet je op een andere manier verder. Daar past dan helaas dit huis niet meer bij.”