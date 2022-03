Fans rekenen op superspannend Formule 1-seizoen: 'Alles is bonus'

Drie maanden na de legendarische titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton staat zondag de eerste race van een nieuw Formule 1-seizoen op de planning. Terwijl de coureurs zich in Bahrein voorbereiden op de start van een nieuw jaar, kijken veel Brabantse fans vol spanning uit naar de seizoenstart.

Net als vorig jaar is het wel de verwachting dat het spannend gaat worden, vooral omdat er nieuwe regels zijn. "Hoogstwaarschijnlijk gaat het om drie teams dit seizoen: Red Bull, Mercedes en Ferrari, want die hebben het ook goed voor elkaar. Mercedes doet al zes jaar hetzelfde, roepen dat het niks is en dat ze niks gaan winnen", zegt Bas van Bodegraven.

“Heerlijk dat het weer begint. Ik heb die drie maanden niet stilgezeten, maar als je altijd fanatiek kijkt mis je het natuurlijk wel”, zegt Fiona Adriaansen. “We hebben wel drie maanden bij kunnen komen van die laatste race. Hoe vaak gaan we zo'n laatste race nog meemaken? De hele wereld ging uit z’n dak, alle fans begonnen te feesten. Dat was zo gaaf om te zien.”

Nardje Berk zet het geluid van de vrije training even wat zachter als hij zijn verwachtingen voor komend seizoen uitspreekt. "Vorig jaar dacht ik met nog zes rondes te gaan: volgend jaar weer proberen Max. En toen werd hij nog gewoon wereldkampioen. Nu ziet het er gewoon goed uit. Ferrari is dichtbij gekomen, dat zorgt voor meer spanning."

"Vorig jaar heb ik altijd geroepen dat Max wereldkampioen zou worden", vult Adriaansen aan. "Of dat dit jaar weer gaat lukken weet ik niet. Het gaat een heel spannend seizoen worden. Er zitten ook nog heel veel haken en ogen aan, met de nieuwe regels en nieuwe auto’s. Dat maakt het nog leuker om naar te kijken. Misschien dat er eentje met de noorderzon verdwijnt. Ik hoop dat het dan Max is, maar het zou ook zomaar iemand van Ferrari kunnen zijn.”

"Vroeger op school had je ook altijd iemand die vertelde dat hij niet geleerd had en dan een tien haalde.” Toch heeft de Tilburger na het zien van alle testdagen en de vrije trainingen in Bahrein het idee dat ze dit jaar wel echt problemen hebben. “Als ze de laatste weken zo gepresteerd hebben om de boel voor de gek te houden, dan krijgen ze een Oscar.”

In een gewone situatie begint het Formule 1-seizoen in Australië. “Dan zet ik het wekkertje om half vijf. Op zo’n tijdstip kan ik normaal gesproken niet uit bed komen, maar dan spring ik eruit", zegt de uit Waalwijk afkomstige Adriaansen. "Dat is het echte begin. Nu is het anders, Bahrein begint om vier uur ’s middags. Maar het gaat gewoon weer een supermooi weekend worden. En de champagne staat weer klaar.”

Van Bodegraven is zondag wel weer gespannen, al is er door de wereldtitel van vorig jaar wel een ander gevoel. “Het doet wel heel erg goed dat hij hem nu al heeft. Dat is heel fijn. Zoals hij het zelf ook zegt, vanaf nu is alles bonus.”