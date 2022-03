Auto crasht op A2, politie ontdekt dat er veel meer aan de hand is

1/1 In de auto die crashte op de A2 bij Leende vond de politie drugsgerelateerde spullen

Een automobilist is vrijdagnacht gecrasht met zijn auto op de A2 bij Leende. Dit gebeurde rond kwart over een. De bestuurder reed in zuidelijke richting toen hij bij Leende de middengeleider raakte. Vervolgens begon de auto te tollen en uiteindelijk kwam die met de neus in tegengestelde richting tot stilstand.

De bestuurder kon de auto op eigen kracht verlaten. Ambulancemedewerkers hebben hem onderzocht, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

‘Gedemineraliseerd water’

Terwijl de agenten onderzoek deden naar het ongeluk, waar geen ander verkeer bij betrokken was, ontdekten ze een jerrycan en een wit plastic bakje op de naastgelegen ventweg. Op de jerrycan was een etiket te zien met de tekst ‘gedemineraliseerd water’ voor strijkijzers. De agenten vermoedden dat het om drugs ging. Ook in het witte bakje naast de jerrycan zat een verdacht goedje.

De agenten denken dat de man voordat de hulpdiensten aankwamen over de vangrail was geklommen en geprobeerd had de jerrycan en het witte bakje te verstoppen.

Aanhouding

Agenten hebben ook de auto van de man doorzocht. Daarin werden spullen ontdekt die gelinkt konden worden aan de spullen op de ventweg. De bestuurder is aangehouden. Hij is naar het politiebureau in Eindhoven gebracht.

De auto is meegenomen door een bergingsbedrijf. De brandweer heeft de brokstukken opgeruimd en de snelweg schoongemaakt. De weginspecteur van Rijkswaterstaat heeft een aannemer ingeschakeld om de beschadigde middengeleider te herstellen.