5000 boompjes gered van de shredder: 'Elke boom telt'

Vrijwilligers planten duizenden boompjes in Berlicum (foto: Imke van de Laar). De berken en eiken uit Vught staan klaar voor herplanting (foto: Imke van de Laar). Tientallen vrijwilligers steken de handen uit de mouwen (foto: Imke van de Laar). Johan mocht zelf het eerste boompje planten (foto: Imke van de Laar). Een vrijwilliger plant een boompje (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/5 Vrijwilligers planten duizenden boompjes in Berlicum (foto: Imke van de Laar).

Op een stuk grond in Berlicum krijgen 5000 boompjes zaterdag een tweede leven. De eiken en berken moesten in Vught plaatsmaken voor heide en de boompjes zouden vernietigd worden. Daar stak Johan Meulenbroek een stokje voor.

Imke van de Laar Geschreven door

Een tractor rijdt het voormalige maisveld van Johan op. In de aanhanger staan 2000 kleine boompjes. Tientallen vrijwilligers die niet bang zijn om hun handen vuil te maken, gaan meteen aan de slag. Er worden gaten gegraven en daar worden de boompjes ingezet. Die krijgen hier in Berlicum een tweede leven. Johan legt uit: "Een jaar geleden zijn mijn vrouw en ik hier komen wonen. Het is hier prachtig, maar als we gingen wandelen viel het ons op dat we nauwelijks vogels of andere dieren zagen. Het is hier heel kaal en leeg. We wilden iets voor de natuur doen, dus ben ik letterlijk op Google gaan zoeken hoe je aan bomen komt."

"Het ophalen van ongewenste bomen is mooi, maar het herplanten is het allermooiste."

Johan kwam in contact met Stijn Mertens, die voor MeerBomenNU nieuwe plekken zoekt voor bomen die elders weg moeten. In Vught moesten 5000 boompjes verdwijnen om meer ruimte te maken voor de heide. En die worden nu dus bij Johan in het veld gezet. Met de schop in zijn hand legt Stijn uit: "We hebben een klimaatprobleem. Er is maar tien procent bos in Nederland. Daarom zoek ik naar plekken waar bomen weg moeten en koppel die aan mensen die juist bomen willen hebben. Vorig jaar hebben we zo een half miljoen bomen herplant. We hopen dit jaar op een miljoen uit te komen." Bij Johan zijn ze op de juiste plek. Want naast de 5000 boompjes uit Vught komen er ook nog zo'n 7000 boompjes uit andere plekken in het land te staan. "Zo verhoog je de diversiteit. Door hier bijvoorbeeld ook elzen, meidoorn en zoete kers neer te zetten trek je dieren aan, zoals bijen en vogels."

"Als hier over een tijdje vogels, reetjes en herten rondlopen, dan is mijn missie geslaagd."