Goedkoper reizen met de trein nu benzine peperduur is: feit of fabel?

Door de oorlog in Oekraïne zijn de benzineprijzen opgelopen tot wel 2,40 euro per liter. Goedkopere manieren om op het werk te komen, zijn daarom een droom voor veel Brabanders. Maar is het openbaar vervoer voordeliger dan de auto? Deze vier woon-werkroutes laten het verschil zien.

De adviesprijs voor Euro95-benzine ligt rond de 2,40 euro per liter. Een gemiddelde benzineauto rijdt 14 kilometer op 1 liter benzine. De actuele prijzen voor trein- en buskaartjes zijn te vinden via 9292 en de NS reisplanner.

Eindhoven - Breda

Wie iedere dag van Eindhoven naar Breda rijdt, legt in totaal 120 kilometer af. Dat kost je 20,40 euro aan benzine per dag. De maandelijkse kosten komen dan op 408 euro uit. Ben jij een geluksvogel en sta je niet in de file tijdens je rit over A58? Dan doe je er met de auto ongeveer 45 minuten over.

Treinreizigers kunnen in 40 minuten van Eindhoven centraal op Breda centraal staan, maar tel daar nog wat minuten bij op om van het station op het werk te komen. Vaak komt er bij het retourkaartje van 23,80 euro per dag nog een bedrag van 3,90 euro per dag kijken voor een buskaartje. Zo lopen de totale reiskosten met het openbaar vervoer op naar 554 euro per maand.

Tilburg - Drunen

Als je 50 kilometer per dag rijdt, kost dat je 3,5 liter benzine. Dat is voor mensen die tussen Tilburg en Drunen naar hun werk rijden 8,40 euro per dag aan reiskosten. In de maand kost de route naar je werk dan 168 euro. Voor die prijs ben je een half uur onderweg.

Een retourtje voor de trein kost 10,40 euro per dag en daar komt een buskaartje van 6,70 euro per dag bij. Dat komt neer op 17,10 euro per dag en 343 euro per maand. Niet alleen de kosten zijn hoger met het openbaar vervoer. Met trein en bus doe je er ruim 50 minuten over om op je werk te komen.

Oisterwijk - Heeze

Ook buiten de steden zijn er treinverbindingen, maar goedkoper dan de auto zijn deze routes vaak niet. Zo leggen automobilisten tussen Oisterwijk en Heeze dagelijks 90 kilometer af, wat hen 6,4 liter benzine en dus 15,36 euro per dag kost. Maandelijks kom je op 307,20 euro uit. Met de auto doe je ongeveer 36 minuten over deze reis.

Tussen Oisterwijk en Heeze rijdt ieder half uur een sprinter. De reis duurt 42 minuten. Je staat dan op het station, dus de weg naar het werk moet nog wel afgelegd worden. In kleinere plaatsen zijn bedrijven eerder op loopafstand dan in de stad dus een treinkaartje is de enige kostenpost. Toch kost een retourtje met de trein je 17,20 euro per dag, wat uitkomt op 344 euro in de maand.

Breda - Rotterdam

Natuurlijk zijn er ook Brabanders die boven de rivieren werken. Ga je met de auto van Breda naar Rotterdam heen en terug, dan is dat ongeveer 100 kilometer. Dat kost op een dag 17,04 euro, wat uitkomt op 340,80 euro per maand. Over de enkele reis doe je 45 minuten.

Met de trein doe je een stuk korter over die afstand. Zo zit je 25 minuten in de intercity van Breda naar Rotterdam maar dan ben je nog niet op je eindbestemming. Een retourtje voor de intercity kost 20,80 per dag. Zo betaal je maandelijks voor alleen de treinreizen 416 euro. Het bespaart je geen geld, maar misschien wel wat uren in de file op de A16.

In de berekeningen van de benzinekosten zijn de wegenbelasting en verzekeringskosten niet meegenomen. Parkeerkosten zijn ook niet meegenomen omdat er vanuit is gegaan dat er parkeergelegenheden op het werk zijn. Heb je een ov-abonnement, dan ben je waarschijnlijk wel goedkoper uit.