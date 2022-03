Grote brand in papierhal in Dongen

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision Volgende Vorige 1/4 Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision

Bij een papierhal aan De Leest in Dongen is zaterdagochtend een grote brand uitgebroken. Dat meldt de veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Er is een NL-Alert verstuurd in de omgeving van Dongen.

De brandweer werd om half twaalf in de ochtend gealarmeerd. In Oosterhout en Teteringen zijn rookwolken te zien en in de omgeving van Gilze Rijen zijn asresten gevonden. Meerdere eenheden zijn aanwezig bij de grote brand aan De Leest. Het droneteam van de brandweer is ook aanwezig om een goed beeld van de brand te krijgen. De brandweer is bezig met blussen.

Alle mensen die in de papierhal waren, zijn na het uitbreken van de brand naar buiten gegaan. De veiligheidsregio roept op om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.

Een omstander ziet grote zwarte rookwolken en het uitslaande vuur. Volgens de omstander zou het gaan om de papierfabriek Van Den Noort.

