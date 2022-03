Grote brand verwoest twee hallen van papierfabriek in Dongen

In een papierfabriek aan De Leest in Dongen heeft zaterdag een grote brand gewoed. Twee hallen zijn verloren gegaan. Het sein brand meester werd rond halfdrie gegeven.

De brandweer was met groot materieel aanwezig. Bij het blussen kreeg de brandweer hulp van een droneteam, die de brand zo goed mogelijk in kaart kon brengen.

De brandweer werd om halftwaalf in de ochtend gealarmeerd. Er werd een NL-Alert verstuurd in de omgeving van Dongen met de oproep om ramen en deuren gesloten te houden. In Oosterhout en Teteringen waren rookwolken te zien en in de omgeving van Gilze en Rijen zijn asresten gevonden.

Alle mensen die in de papierhal waren, zijn na het uitbreken van de brand naar buiten gegaan. Een omstander zag grote zwarte rookwolken en het uitslaande vuur. Het gaat om papierfabriek Van Den Noort. Medewerkers van het bedrijf die bij de poort stonden, wilden geen commentaar geven. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.