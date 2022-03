Kind aangereden door auto tijdens verkopen van potgrond in Someren

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Kind aangereden door auto tijdens verkopen van scoutingloten in Someren

Een kind is zaterdagochtend aangereden door een automobilist op de Floreffestraat in Someren. Het slachtoffer maakte deel uit van een scoutinggroep met kinderen in de leeftijd van 7 tot 11 jaar die potgrond aan het verkopen was.

Het ging volgens een 112-correspondent mis toen het kind uit enthousiasme naar de overkant van de straat liep om daar potgrond te verkopen. "Daar had 'ie iemand in de tuin zien staan." De automobilist kon de overstekende jongen niet meer ontwijken. 'Hij zat onder de schaafwonden'

Het slachtoffer zat volgens de 112-correspondent na de aanrijding 'onder de schaafwonden'. "Het kind is uit voorzorg naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht, maar zou wel aanspreekbaar zijn geweest." In eerste instantie werd vanwege het ongeluk een traumahelikopter opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet naar Someren gekomen. Ontdaan

De andere kinderen die deel uitmaakten van de scoutinggroep zijn na het ongeluk weggebracht. "Zij waren ontdaan", zag de 112-correspondent.