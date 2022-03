Altena koopt voor 18.000 euro aan spullen uit de Tweede Wereldoorlog

De gemeente Altena koopt voor 18.000 euro historische stukken uit de Tweede Wereldoorlog over uit de privécollectie van Jan Vos uit Veen. Hij had zijn collectie ondergebracht in een eigen, klein particulier museum in Veen. "Na zijn onverwachts overlijden in december 2020, tien maanden na de opening, kwam er ook een eind aan het voortbestaan van het museum in zijn huidige vorm", vertelt Jean de Cock, van het al maanden gesloten oorlogsmuseum in Veen.

De gemeente Altena koopt ongeveer tachtig tot negentig stukken uit de collectie. "De aankoop bestaat onder meer uit oorlogstuig én gebruiksvoorwerpen, die voor 80 procent uit de bodem komen bij het Kapelsche Veer. Daar is in januari 1945 enorm gevochten. Historische stukken die vanaf komend voorjaar hopelijk permanent geëxposeerd kunnen worden in ons nieuwe onderkomen: Fort Giessen", aldus De Cock. De historische stukken die de gemeente aankoopt voor 18.000 euro zijn afkomstig uit de privécollectie van Jan Vos uit Veen. "Hij was een verwoed verzamelaar van stukken uit de Tweede Wereldoorlog, stukken die vooral betrekking hebben op de regio Altena. Hij had zijn collectie ondergebracht in een eigen (klein)particulier museum in Veen, dat in februari 2020 werd geopend", vertelt De Cock. "Na zijn onverwachts overlijden in december 2020 kwam er ook een eind aan het voortbestaan van het museum in zijn huidige vorm."

Om de privécollectie toch te behouden voor de regio Altena moest het stichtingsbestuur niet alleen op zoek naar een nieuw onderkomen, maar ook naar geld. "Niet alleen de hal is eigendom van de familie, maar de collectie was dat ook", vertelt De Cock. "Een groot deel van de collectie bestaat uit bodemvondsten gedaan bij het Kapelsche Veer, maar ook uit uniformen en documenten. Na overleg heeft de familie besloten afstand te doen van deze mooie collectie en deze te verkopen aan de gemeente. Wij hadden dat geld niet."

De gemeente laat weten dat ze met het bestuur van het (voormalige) Oorlogsmuseum Veen in gesprek gaat over de toekomstige bruikleen en de wijze van expositie en educatie van de aangekochte collectie. De collectie bestaat onder meer uit een mitrailleur, helmen, munitie, een radiozender en een zéér bijzondere typemachine. "Die typmachine komt uit Almkerk en is gebruikt door de Ortskommandant. Het bijzondere is dat bij het cijfer vijf het embleem van de Waffen-SS zit. Daar zijn heel wat verhoren op uitgetypt."

"Het zou prachtig zijn als we de hele collectie permanent in Fort Giessen kunnen tentoonstellen. Ik ben misschien te enthousiast, maar in april of mei hopen we te verhuizen. Misschien dat we met het museum, nu in Fort Giessen, al iets kunnen organiseren rond 4 en 5 mei. Ik weet dat de burgemeester daar binnenkort gaat praten." Fort Giessen, dat in eigendom is van het Brabants Landschap, is toevallig ook nog eens het fort waar veel te zien is over de Eerste Wereldoorlog. "Het zou mooi zijn als het fort open is, dat wij daar gebruik van kunnen maken", aldus een enthousiaste De Cock. "Dat versterkt elkaar."

