Brandweer bevrijdt man na uur uit zijn auto in Eindhoven

De brandweer heeft op de Franklin D. Rooseveltlaan in Eindhoven een auto opengeknipt en een man bevrijdt die al een uur vastzat. De auto stond total loss tegen een lantaarnpaal na een botsing met een andere auto.

De bestuurder van de opengeknipte auto kon na de botsing snel geholpen worden door het ambulancepersoneel. De man die op de achterbank zat, had minder geluk. Hij werd pas na een uur bevrijd.

De brandweer van Eindhoven en Best moest de complete auto openknippen om de man te bevrijden. Dat trok veel bekijks van mensen uit de wijk. De kruising werd afgezet.

De man die een uur lang vastzat is meegenomen naar het ziekenhuis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe het gaat met de man die vastzat.