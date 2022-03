Mathieu van der Poel derde bij rentree in wielerklassieker Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel voor de start van Milaan-Sanremo (foto: ANP).

Bij zijn comeback in het wielerpeloton is Mathieu van der Poel op het podium geëindigd. De ijzersterke coureur werd zaterdagmiddag derde in de klassieker Milaan-Sanremo. De Sloveen Matej Mohoric zegevierde.