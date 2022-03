Raadslid stapt dag na verkiezingen al op: 'Absoluut geen kiezersbedrog'

Aydin Akkaya gaat de komende jaren verder als eenmansfractie in de Bergse gemeenteraad.

De verkiezingen zijn pas net achter de rug, maar in Bergen op Zoom heeft het eerste raadslid zijn biezen al gepakt. Aydin Akkaya stond op de lijst voor GBWP, maar stapt nu op bij de grote winnaar van woensdag en gaat door als eenmansfractie. "De partij heeft me kapotgemaakt."

Sven de Laet Geschreven door

De oorzaak van de breuk met Gemeente Belangen Werknemers Partij (GBWP) ligt al wat verder achter ons. Afgelopen november raakte Akkaya in opspraak, omdat hij misbruik zou hebben gemaakt van zijn positie. Al ligt dat volgens hem zelf wat genuanceerder. "Een collega-raadslid vroeg me om hulp. Naast zijn huis werd een flatgebouw gebouwd, waardoor hij de privacy in zijn tuin kwijt dreigde te raken." Akkaya is toen in gesprek gegaan met de projectontwikkelaar. "Niet als raadslid, maar als goede vriend. We kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat het probleem kon worden opgelost door de bouw van een overkapping in de achtertuin." Met de ontwikkelaar werd afgesproken dat hij de kosten daarvoor, zo'n tienduizend euro, zou compenseren.

"Ik bied met liefde mijn excuses aan."

Eind goed, al goed, zou je denken. Totdat de projectontwikkelaar een klacht indiende bij de gemeente. Akkaya en zijn collega zouden misbruik hebben gemaakt van hun politieke macht. Uit onderzoek bleek later dat het duo juridisch niks verkeerd deed, maar de rest van de raad veroordeelde hun handelen sterk. Toch ligt daar het probleem volgens Akkaya niet. "Ik bied met liefde mijn excuses aan. Ik ben met de beste intenties dat gesprek ingegaan, maar wellicht was het als politicus niet zo handig." Wat hem wel steekt, is hoe zijn eigen partij hem vervolgens op een zijspoor zette. "Ik ben volledig gedemoniseerd. En er werd met twee maten gemeten. Ik werd teruggezet naar plek zeven op de lijst, terwijl mijn collega Patrick van der Velden gewoon weer op de tweede plek stond." Van der Velden stapte vorig jaar op als wethouder, nadat hij coronasteungeld voor de cultuursector aan projecten van de gemeente zelf besteedde. "Toen ik dat hoorde, deed me dat zoveel pijn", vertelt Akkaya geëmotioneerd. "Uiteindelijk heb ik kort voor de verkiezingen besloten dat het niet meer ging werken tussen mij en GBWP. Als de kiezer me zou afstraffen, dan was ik gestopt. Maar nu heb ik zoveel stemmen, dat ik met rechte rug door kan gaan."

"Die mensen stemmen echt niet op mij voor het verkiezingsprogramma."