112-nieuws: bestuurder eindigt in tuin • schietpartij gemeld in Roosendaal

13.30

In Tilburg is een verdachte aangehouden van enkele woninginbraken in die plaats. De verdachte zou de huizen binnen zijn gekomen door zich te bedienen van babbeltrucs. Wijkagent in Vught, Marcel de Rouw, laat weten dat de verdachte vermoedelijk ook daar is beziggeweest. Dit in de wijk Zonneheuvel. Het onderzoek naar de verdachte loopt nog.