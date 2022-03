112-nieuws: meisjes vast na dodelijke steekpartij • dronken bestuurder Best

Onderzoek na de dodelijk steekpartij in Rosmalen (foto: Bart Meesters).

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven.

Liveblog

22.21 Meisjes aangehouden na dodelijke steekpartij Bij een steekpartij in Rosmalen is zaterdagavond een 22-jarige man om het leven gekomen. Twee meisjes van 16 en 17 jaar oud zijn opgepakt als verdachten. De steekpartij vond rond halftien plaats bij een café aan de Driesprong na een ruzie op het terras van een andere horecagelegenheid in het centrum. LEES OOK: Dode (22) bij steekpartij op terras Rosmalen, meisjes van 16 en 17 opgepakt De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij in Rosmalen vooraf ging (foto: Bart Meesters).