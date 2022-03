112-nieuws: papegaai houdt gemoederen bezig • beschonken bestuurder in Best

Ook met een hoogwerker lukte het niet de papegaai uit de boom te krijgen (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Hier vind je alles over ongelukken, branden en misdrijven.

Liveblog

08.17 Papegaai houdt hulpdiensten bezig in Breda Een tamme papegaai houdt al sinds zaterdag de gemoederen bezig aan de Oude Baan in Breda. De ara vloog weg nadat het baasje voer had gehaald bij het vogelopvangcentrum. Het lukte de brandweer niet om de papegaai uit de boom te halen. Ook niet met een hoogwerker, want de vogel vloog toen naar een andere boom. De baasjes blijven met voer en aanroepen proberen het dier naar zich toe te lokken. "Maar de papagaai maakt geen aanstalten om naar beneden te komen:, laat een 112-correspondent weten. De ara laat zich niet makkelijk vangen in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision).

22.21 Meisjes aangehouden na dodelijke steekpartij Bij een steekpartij in Rosmalen is zaterdagavond een 22-jarige man om het leven gekomen. Twee meisjes van 16 en 17 jaar oud zijn opgepakt als verdachten. De steekpartij vond rond halftien plaats bij een café aan de Driesprong na een ruzie op het terras van een andere horecagelegenheid in het centrum. LEES OOK: Dode (22) bij steekpartij op terras Rosmalen, meisjes van 16 en 17 opgepakt Wachten op privacy instellingen... De politie onderzoekt wat er aan de steekpartij in Rosmalen vooraf ging (foto: Bart Meesters).