Marco Kroon: 'Ik ben genoeg gestraft voor mijn daden'

Marco Kroon heeft zijn nieuwe boek Nassau Two Zero gepresenteerd. Hij ziet zijn vierde boek als wederhoor van de ‘eenzijdige verhalen’ die over hem zijn verschenen. “Geef me in ieder geval de kans om mijn verhaal te vertellen. Dan mag je me daarna nog steeds een lul vinden. Natuurlijk ben ik geen koorknaapje geweest in mijn leven. Niemand staat boven de wet. Ik ook niet. Ik ben genoeg gestraft voor mijn daden.”

Op het terrein van het Militair Mobiel Depot in Loosdrecht dirigeren de zonen van Marco Kroon bezoekers naar een parkeerplek. Kroons werk is tegenwoordig een familieaangelegenheid. Dat was een aantal huwelijken geleden wel anders. Kroon lijkt rust te hebben gevonden met zijn vrouw Mirjam en drie zonen.

“Het is ook een stukje plaatsvervangende schaamte voor Nederland. Ik vind dat we makkelijk het toetsenbord grijpen, makkelijk iets vinden en vervolgens verder gaan met de was. Maar er zit wel iemand in een hoekje, zoals Marco zichzelf omschreef. Trouw gaat verder dan boven water halen wat er allemaal aan de hand is. Het gaat over verbinding en voelen dat je niet bedonderd wordt. Als er één kerel is aan wie je een trouwe kameraad hebt, dan is dat Marco Kroon.”

Achterin de zaal volgt Ronald Vossestein de presentatie. Hij is een van de ruim tweehonderd militairen die zaterdag naar Loosdrecht is gekomen. Over het nieuwe boek kan hij kort zijn: “Marco kan op deze manier zijn eigen verhaal vertellen. Iedereen vindt er wat van, maar dit is zijn eigen verhaal en ik kan me daar goed in vinden.”

Kroon haalt tijdens de presentatie de oorlog in Oekraïne aan. “Geweldig hoe Nederland nu reageert op de situatie in Oekraïne, maar er is nog steeds iets aan de hand in Afghanistan.” Het eerste exemplaar van zijn boek gaat daarom naar Wahid, een Afghaanse tolk die tegelijkertijd met Kroon diende in Afghanistan. Wahids auto werd beschoten en de Taliban belde hem thuis op om te melden dat ze hem zouden vermoorden. In 2015 vluchtte hij naar Nederland. Hij is veilig, maar dat geldt niet voor andere Afghanen die onze militairen hielpen. Ze wachten op een enkeltje Nederland.