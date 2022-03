Automobilist rijdt met gestolen auto in op agent

Een agent is zaterdagavond bijna aangereden door een automobilist op de Veestraat in Tilburg. De agent moest het trottoir opspringen om de auto te ontwijken.

De politie was zaterdagavond vanwege een medische situatie op de Veestraat aanwezig toen de automobilist ineens op hoge snelheid om de hoek kwam scheuren in een witkleurige Kia Niro.

Asociaal rijgedrag

Omdat de bestuurder zijn richting opreed, besloot een agent de bestuurder aan te spreken op dit asociale rijgedrag. Hij liep de weg op en gaf met zijn hand een stopteken. Maar daar trok de automobilist zich niets van aan. Sterker nog: de snelheid waarmee de bestuurder reed, nam verder toe.

Door weg te springen, voorkwam de agent een aanrijding. De automobilist reed met hoge snelheid door richting de Veemarktstraat.

Poging doodslag

De politie zette direct de achtervolging in. Even verderop in de straat vonden agenten deze Kia Niro terug, maar daar zat niemand meer in. Uit onderzoek blijkt dat deze auto diezelfde avond gestolen was bij een parkeerterrein aan de Dokter Bloemenlaan in Tilburg.

De eigenaar van de auto is op de hoogte gebracht en deed meteen aangifte van de diefstal. De agent die een aanrijding wist te ontkomen, deed aangifte van poging tot doodslag.