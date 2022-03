De koeien mogen weer de wei in: 'De mooiste dag van het jaar'

Wachten op privacy instellingen... Boer Hans Huijbers bij zijn koeien (foto: Imke van de Laar) Tientallen mensen kwamen kijken naar de koeiendans (foto: Imke van de Laar) Volgende Vorige 1/3

De lente is zondag officieel begonnen. En hoe kan je dat nou beter vieren dan met een koeiendans? Boer Hans Huijbers uit Wintelre zette zijn staldeuren open en de koeien sprongen en dansten de grassprietjes uitbundig tegemoet.

Imke van de Laar Geschreven door

Als de staldeuren open gaan, rennen de dames naar buiten. Tevreden kijkt boer Hans toe. "Geweldig om ze zo te zien dansen en springen." Hans heeft op zijn Hoeve de Nachtegaal zo'n 100 koeien. Sinds oktober staan ze op stal. "Alleen in november toen het heel mooi weer was zijn ze nog een paar keer buiten geweest. Dus ik snap wel dat ze blij zijn om weer de wei in te mogen. Net als mensen beseffen ze dat het weer lente wordt als ze de zon op hun bol voelen."

"Gewoon geweldig om ze zo blij te zien!"

Er staan tientallen mensen langs de kant naar de koeiendans te kijken. Jan Kolsters is er met zijn twee dochters. "Elk jaar gaan we wel even kijken. De koeien hadden er zichtbaar zin in." Ook Marga van Aaken kijkt enthousiast toe. "Heel mooi dat ze weer buiten zijn en dat ze weer de vrijheid hebben. Het is gewoon geweldig om ze zo blij te zien!" De zusjes Kiara en Zoë hebben weten wel waarom de koeien zo blij zijn. "Omdat ze naar buiten mogen en omdat ze gras mogen eten."

"Dit is de mooiste dag van het jaar."