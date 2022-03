PSV kent eenvoudige middag en wint ruim van Fortuna Sittard

PSV heeft met 5-0 gewonnen van Fortuna Sittard. Ondanks de ruime zege liet het na een nog grotere score weg te zetten. Door de overwinning sluiten de Eindhovenaren op de ranglijst weer aan bij Ajax, dat eerder op de dag won van Feyenoord.

Ritsu Doan maakte de tweede Eindhovense treffer. Na een goede combinatie met Eran Zahavi, die twee minuten later de 3-0 binnenkopte. De spits is in vorm en scoorde voor de zesde wedstrijd op rij.

Doelsaldo

Na rust kreeg PSV twee hele grote kansen via weer Max en Zahavi maar zei faalde oog in oog met de Fortuna-goalie Nadat de thuisploeg drie keer had gewisseld, Armindo Bruma, Noni Madueke en Carlos Vinícius kregen 25 minuten speeltijd, was het Erick Gutiérrez die met een kopbal dichtbij de 4-0 was.

PSV staat naast twee punten ook een legio doelpunten achter op Ajax. Het verschil in doelsaldo is meer dan dertig doelpunten. Als PSV ooit nog een poging had willen wagen dit gat te dichten had daar zondag een begin gemaakt mee kunnen worden. Maar het vizier stond niet op scherp.

Ondanks dat PSV een monsterscore had weg kunnen zetten won het ruim. Roger Schmidt was gelukkig met zijn wissels want zowel Bruma als Vinícius mochten scoren.

Plek twee

De 5-0 overwinning is een evenaring van de grootste seizoenszege (5-0 tegen Vitesse). De ploeg gaat met een goed gevoel de interlandbreak in waarna een ware apotheose wacht. In een paar weken tijd gaan de prijzen verdeeld worden.

PSV strijdt nog voor drie prijzen en zal vooral in april top moeten zijn. Dan speelt het de bekerfinale en de kwartfinale van de Conference League. In de competitie wacht onder andere een lastige uitwedstrijd tegen FC Twente. In de Eredivisie lijkt het wel zeker te zijn van plek twee. PSV heeft een voorsprong van acht punten op Feyenoord. Een tweede plek is aan het einde van het seizoen genoeg voor voorronde Champions League. Al willen ze in Eindhoven natuurlijk meer.