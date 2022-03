RKC Waalwijk boekt knappe en verrassende zege bij Vitesse

RKC Waalwijk heeft zondagmiddag voor een stunt gezorgd. De ploeg van Joseph Oosting boekte een knappe overwinning bij Vitesse: 1-2.

RKC begon bijzonder slap aan het duel. Na amper vijf minuten mocht Vaessen al vissen. Een korte corner kwam terecht bij Maximilian Wittek, die vanaf rand zestien uithaalde. In een bomvolle zestien kon Vaessen redden, maar de bal niet ver genoeg naar de zijkant verwerken. Zo kon Openda makkelijk binnentikken.

Gelukkige gelijkmaker

De Waalwijkers werden vrij snel wakker. Het ging wat meer voetballen op de helft van Vitesse en zonder een echte kans te creëren scoorde het ook. Een afvallende bal rolde voor de voeten van Melle Meulensteen, die het van een meter of dertig probeerde. De inzet van de aanvoerder werd onderweg van richting veranderd en verdween zomaar in het doel. Zo was de stand na een kwartier weer in evenwicht.

Daarna zakte het tempo wat. De thuisploeg kreeg wat kleine kansen. Baden Frederiksen kopte over, terwijl Tronstad en Dasa het van afstand probeerden. RKC moest het hebben van de dreiging van Jens Odgaard. Hij schoot vanuit een moeilijke hoek op doelman Houwen, maar dat was het dan ook wel voor de eerste helft.

Verassende voorsprong

De tweede helft was de omgekeerde wereld ten opzichte van de eerste. Waar RKC in de eerste helft al na vijf minuten achter stond, was het na rust precies andersom. Odgaard bracht laag voor, Kramer stapte over de bal en Büttner kon binnenschieten. Snoeihard werkte hij de bal in het Arnhemse doel. Zo kwamen de Waalwijkers verrassend op voorsprong.

Er gebeurde meer in het eerste kwartier na rust. Vitesse dacht al snel de gelijkmaker te maken, maar Openda stond buitenspel. RKC was gewaarschuwd voor de Arnhemse storm die aanstaande leek. De kansen kwamen er ook voor de thuisploeg. Bij veel van die kansen was Lois Openda betrokken, maar hij kon het telkens niet goed uitspelen.

Overleven in de slotfase

De slotfase brak aan en RKC loerde op de counter. Via Odgaard konden ze de wedstrijd zelfs beslissen, maar zijn stiftje mislukte. Daarna was het weer de beurt aan Vitesse. Invaller Buitink schoot voorlangs. Openda dook ook nog een keer gevaarlijk op voor het doel van Vaessen, maar schoot wild over.

En hoewel het voor RKC dit seizoen al vaker misliep in de slotfase, trokken de Waalwijkers de winst in Arnhem wel over de streep. RKC kwam hierdoor op 27 punten en nam daarmee afstand van de play-off-streep om degradatievoetbal.