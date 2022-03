Eindhovense is tolk voor gevluchte Oekraïners: 'Het is hartverscheurend'

Oekraïense vluchtelingen in Nederland (foto: ANP/Sem van der Wal).

De agenda van Natalya Tkachenko (44) uit Eindhoven is bomvol. Als een van de weinige Oekraïense tolken in Nederland reist ze momenteel het hele land door. En dat eist zijn tol, niet in de laatste plaats vanwege de heftige verhalen die ze hoort. "Soms doet het te veel pijn."

Zelf verhuisde Natalya 26 jaar geleden vanuit Oekraïne naar Nederland. En ook al voelt ze zich inmiddels een echte Brabantse, de situatie in haar geboorteland raakt haar diep. "Een deel van mijn familie woont daar nog. Naast het huis van mijn moeder wordt nu volop gevochten. Zij moet me iedere dag bellen om te vertellen of ze nog veilig is." Maar ook al is ze in gedachten bij haar geliefden, ondertussen doet Natalya er hier alles aan om haar steentje bij te dragen. Twee jaar geleden startte ze als tolk Oekraïens. "Daarvan hebben we er in Nederland maar een stuk of twaalf. Er zijn genoeg Russische tolken die ook zouden kunnen helpen, omdat de meeste Oekraïners die taal ook spreken. Maar ja, een hoop vluchtelingen willen nu even niet geholpen worden door iemand met Russische roots."

Niet verrassend dus dat er door de vluchtelingenstroom aan de lopende band bij Natalya wordt aangeklopt. "Hoe mijn werkdag eruit ziet? Nou, om te beginnen heb ik inmiddels ook een werkavond. En een werknacht. Dat zegt misschien al genoeg." Ze wordt op dit moment vooral om hulp gevraagd door inschrijfcentra voor vluchtelingen en ziekenhuizen. "Soms kan dat snel telefonisch. Dat probeer ik dan zoveel mogelijk kosteloos te doen. Maar vaak moet ik wel op locatie werken. Dit weekend bijvoorbeeld nog in Groningen. Ik zie alle hoeken van het land." Die lange reizen zijn vermoeiend, maar zeker niet het zwaarste aan haar werk. "Dat zijn de verhalen die ik vertaal. Vrouwen die hun man aan het front achter hebben gelaten. Of mensen die hun huisdier niet mee konden nemen. Dat is hartverscheurend. Soms moet ik een half uur bijkomen na zo'n gesprek."

