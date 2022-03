Willem II laat winst tegen AZ in blessuretijd uit handen glippen

Inzet, passie en strijd. Dat is wat Kevin Hofland van zijn spelers verlangde voor de wedstrijd tegen AZ. En ook in de rest van het seizoen. De nieuwe trainer van Willem II kreeg waar hij om vroeg. De Tilburgse ploeg ging vol passie de strijd aan met AZ. Lange tijd leek dat drie punten op te leveren, maar door een tegentreffer in blessuretijd moest Willem II genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel.

In de rust van de wedstrijd klonk het 'I got a feeling' van The Black Eyed Peas door de speakers van het Koning Willem II Stadion. Heel vaak hoor je dan dat het 'a good night' zal worden. Dat gevoel had iedereen in het stadion ook zeker toen Elton Kabangu na ruim een kwartier spelen, tien minuten na de openingstreffer van Ché Nunnely, de 2-0 op het scorebord wist te zetten. De energie die op het veld te zien was bij de spelers, was er ook bij de fans in het stadion. Maar op het moment dat het nummer werd gedraaid, proefde je een ander gevoel op de tribune.

Enkele minuten eerder floot Rob Dieperink voor een overtreding van Pantelis Hatzidiakos op Freek Heerkens: strafschop. Er klonk hard gejuich, want op dat moment had de thuisploeg het ontzettend lastig. Tien minuten voor rust had Bruno Martins Indi de aansluitingstreffer gemaakt en AZ was nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker. Een strafschop en mogelijk doelpunt zou het geplaagde Willem II weer wat meer lucht geven in deze wedstrijd.

Maar in Zeist keek VAR Edwin van de Graaf naar de beelden. Hij vond het geen overtreding op de aanvoerder van Willem II en riep Dieperink naar het scherm om zelf te beoordelen of zijn eerste beoordeling wel goed was. Na het zien van de beelden kwam de scheidsrechter terug op zijn besluit. Geen strafschop. En dus ook maar een verschil van één doelpunt bij de start van de tweede helft.

Om het AZ moeilijker te maken voerde Hofland in de rust een tactische wijziging door. Heerkens stond de eerste helft op het middenveld, maar vormde na de theepauze een centraal verdedigingstrio met Wessel Dammers en Derrick Köhn.

In eerste instantie had AZ moeite om door de opgebouwde muur heen te spelen. Na ongeveer een kwartier spelen wist de ploeg uit Alkmaar twee keer een gaatje in de Willem II-defensie te vinden. Yukinari Sugawara schoot na een goede lange bal hard op het doel van Willem II. Via de handen van Timon Wellenreuther en het houtwerk ging de bal over de achterlijn. Dani de Wit schoot niet veel later - na een goede combinatie met Vangelis Pavlidis - vanuit kansrijke positie op de paal.

De gelijkmaker leek op dat moment een kwestie van tijd. Maar waar je na die twee gevaarlijke momenten rekende op een stormloop van AZ, kwamen de bezoekers niet veel verder dan het rondtikken van de bal zonder in kansrijke positie te komen. De tijd tikte steeds verder weg. En Willem II, dat eigenlijk alleen maar bezig was met tegenhouden en gokte op een snelle uitbraak, kreeg gesteund door het publiek meer en meer hoop op een echte stunt.

Die stunt was binnen handbereik. In blessuretijd ging het echter toch nog mis voor Willem II. Uit een hoekschop kopte Zakaria Aboukhlal de bal langs Wellenreuther in de goal. Een stunt werd op die manier een stuntje. Vooraf hadden veel mensen waarschijnlijk getekend voor een punt tegen AZ, achteraf is het vooral heel erg zuur. Een 'good night' bleek het uiteindelijk toch dus net niet te zijn.