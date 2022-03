112-nieuws: dode man gevonden • brandweer rukt uit voor knakworstjes

20.40

Aan de Van Meterenstraat in Breda is iets voor half negen een vrouw in haar huis overvallen. De dader is een man. Mogelijk had hij een mes. Wat hij heeft buitgemaakt, is niet duidelijk. De vrouw is niet gewond geraakt, laat de politie weten. Naar de dader wordt nog gezocht. De politie waarschuwt zelf geen actie te ondernemen wanneer je hem ziet. Van de overvaller is een signalement verspreid. Het gaat om een man met een donkere huidskleur. Hij droeg een zwarte muts en donkere jas met daarop een wit Nike-embleem. Hij sprak met een Engels accent.

LEES OOK: Vrouw thuis in Breda overvallen, politie is op zoek naar de dader