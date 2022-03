112-nieuws: kat uit boom gered • ongeluk met drie auto's op A2

08.44

In het water langs de Herven in Den Bosch ligt maandagochtend een auto. Een duikteam, de politie, ambulance en brandweer gingen op de melding af, maar het bleek niet om een ongeluk te gaan. De auto was volledig gestript: onder meer het stuur, de bumper, ramen en deuren waren weg. De politie houdt er rekening mee dat de auto is gestolen en vervolgens in het water is gedumpt. De eigenaar van de auto gaat mogelijk aangifte doen.