112-nieuws: overval in huis Dongen • brand in bedrijfsgebouw Someren

02.30

In een hal van een bedrijf aan de Randweg in Someren woedde rond halfeen zondagnacht brand. De hal stond volgens een 112-correspondent vol rook. Daarop werd de brandweer gealarmeerd. De brand was uitgebroken bij een elektrische heftruck. Hoe dit kon gebeuren, wordt onderzocht. Een man is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij had rook ingeademd.