112-nieuws: vlammen slaan uit dak in Veldhoven • brand in kas

15.55

Aan de Julianastraat in Cuijk is rond tien voor drie brand uitgebroken in een garage. Op foto's is vooral veel rook te zien. De garage zit aan de achterkant van een huis. Volgens een 112-correspondent was er toen de brand uitbrak niemand thuis. De bewoner was volgens haar net met de auto op pad. Een overbuurman belde hem om te zeggen dat zijn garage in brand stond.

Zes huizen in de buurt werden volgens de correspondent uit voorzorg ontruimd. Dit met name vanwege de rook. De brand bleef beperkt tot de garage.