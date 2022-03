Steffi over paardenboer Hans: 'Hij zoekt een maatje, geen onderwijzeres'

De eerste logeerdag van boer Hans

De logeerweek van Boer Zoekt Vrouw is begonnen. En hoe! Voor Steffi was de aflevering van zondagavond in één woord ‘smullen’. Bij paardenboer Hans uit Strijbeek stonden de bloemen klaar. "Die mag je straks meenemen", zei hij tegen Margriet die koud een paar minuten binnen was.

Jacky Goossens Geschreven door

Ook de rest tip top in orde. Behalve… de wifi-code. “Hij had alles zo goed voorbereid, maar daar moest hij zijn dochter voor bellen, geweldig toch", lacht Steffi. "Ik vond het heel gemoedelijk gaan, maar ben bang dat Margriet buiten spel komt te staan. Ze is te kritisch. Hans wil een maatje, geen onderwijzeres. Annette en Dinie nemen hem zoals hij is en je ziet dat hij vooral van Annette heel vrolijk wordt. En die vrolijkheid kan Hans wel gebruiken”, hint Steffi alvast op mogelijke ontwikkelingen.

Steffi smulde het meest van de hele situatie bij de Drentse boer Evert. Die was in geen velden of wegen te bekennen toen de drie logeervrouwen op zijn boerderij arriveerden. Dat deed onze Strijbeekse boer Hans toch beter. Het ontvangstcomité in Drenthe bestond uit Everts broer die midden in de woonkeuken in een bed lag te herstellen van een stier die hem had aangevallen. Bizar, maar Nans en Maud reageerden allerliefst en bij Cora viel hij zelfs goed in de smaak: "Die is ook leuk!" “Dit verzin je toch niet?!”, schaterlacht Steffi. “Ik denk dat Talpa een moord zou doen voor zo’n reallifesoap, geniaal gewoon. En dan Evert zelf: "Ik had verwacht dat hij heel zenuwachtig zou zijn," zegt Steffi, "maar niets daarvan, alsof drie vrouwen op de boerderij voor hem de normaalste zaak van de wereld is." Verder viel Steffi ook Maud op: "De stal, de koeien, het was een beetje veel voor haar. Je zag haar voor het eerst wat onzeker, ondanks dat ze er een hele studie van had gemaakt, haha. Een mooi opstapje naar volgende week.”

Yvon had het nog zo gezegd: géén jurkjes aan als je gaat logeren op de boerderij! Maar daar dacht de eigengereide Wendy duidelijk het hare van. Tot genoegen van van de Gelderse fruitteler Rob die haar er ‘heel mooi uit vond zien’. Steffi: “Het gaat nog spannend worden daar. Het begon leuk en gezellig, maar tegen het einde, toen hij met Wendy, Sonja en Sylvia ze op de bank zat te praten, sloeg de sfeer radicaal om. Vooral bij Wendy en Sylvia die ineens heel kritisch over hem waren en vonden dat hij alleen maar over zichzelf zat te praten. Hij had beter wijn in plaats van vruchtensapjes op tafel kunnen zetten!”

Bij de Friese boer Jouke leek het er nog het meest relaxt aan toe te gaan met de Limburgse Marion, Lotte uit de Randstad en de pittige Brabantse Karlijn. Volgens Steffi is hij goed bezig. “Hij wil ze echt leren kennen en probeert niet alleen uit te zoeken wie nú bij hem past, maar ook in de toekomst en bij het leven op de boerderij. Ik hoop natuurlijk dat Karlijn het gaat worden, maar het viel me op dat hij de zorgzaamheid van Lotte al verschillende keren heeft genoemd, zij komt wat meer in beeld.”