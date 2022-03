Wil (59) vindt 3500 jaar oude speerpunt: 'Zal wel in museum terechtkomen'

Wil Verbeek (59) met zijn vondst.

Een unieke vondst, dat wist Wil Verbeek (59) uit Wijk en Aalburg meteen. Dit weekend vond hij in Berlicum een speerpunt die uit de Bronstijd komt. Het is niet voor het eerst dat hij iets opgraaft: "Elke keer vind ik wel iets."

Het liefst gaat hij elke zaterdag op pad. Hij noemt het een fantastische hobby. “Ik kom dan helemaal tot rust in de natuur”, vertelt Wil. Samen met zijn zoekmaatje, Ton Snoeren, trekt Wil de natuur in om schatten te zoeken. Daar heb je natuurlijk het een en ander voor nodig: “Een metaaldetector, een pinpointer, dat is eigenlijk een kleine preciezere detector, natuurlijk een goede schep”, somt Wil op, “en een goed humeur!”

Afgelopen zaterdag was het dus raak. De exacte plek houdt Wil geheim, maar dat hij de punt in Berlicum heeft gevonden flapt er nog wel uit Na ‘twee of drie uurtjes’ graven vond Wil de speerpunt. Een echte tactiek zit er niet achter het schatzoeken. Volgens de Wijk en Aalburger was het gewoon ‘lucky lucky’ zoals hij dat zelf zegt. Tot nu toe heeft Wil nog nooit met lege handen naar huis hoeven gaan: “Elke keer vind ik wel iets. Soms zijn het schoengespen of riemgespen, maar zo heb ik ook al honderden munten gevonden, zelfs een keer een dukaat.”

