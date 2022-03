Zonnige lentebeelden van Brabant: 20 graden voor het eerst gesneuveld

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Lekkere lentebeelden

De lente is begonnen! De ochtend was nog koud en mistig, maar later op de dag brak al snel de zon door. De middagtemperatuur kwam in Zuidoost-Brabant al boven de 20 graden uit. Dieren genieten daar volop van, zo blijkt uit de foto's die naar Omroep Brabant werden gestuurd.

Julia Kanters Geschreven door

Foto: Erik van Asten

Foto: Ben Saanen

Foto: Martha Kivits

Foto: Martha Kivits

Foto: Ben Saanen

Foto: Ben Saanen

Foto: Ben Saanen

In de ochtend kwam de zon langzaam op. Dit zorgde voor de nodige mooie plaatjes.

Wachten op privacy instellingen...

Ook de rest van de week blijft het lekker weer. Dinsdag wordt het zelfs rond de 20 graden. Daar geniet ook deze ringstaartmaki in safaripark Beekse Bergen van.

Wachten op privacy instellingen...

Ook in Breda staan veel bloemen al in volle bloei. "Je ziet én ruikt de lente in onze woonwijk Belcrum", schrijft Henk Voermans.