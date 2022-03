Mogelijk geknoei met volmachten: burgemeester Bergen op Zoom doet aangifte

In twee stemlokalen in Bergen op Zoom is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo vaak met volmacht gestemd dat de burgemeester het niet vertrouwt. Bij de stemlokalen Gageldonk en Auris Montaal gebeurde één op vijf stemmen bij volmacht. Burgemeester Frank Petter heeft volgens de richtlijnen aangifte gedaan. Justitie stelt een onderzoek in naar de stembusuitslag van beide lokalen. Dat liet Petter maandagmorgen weten bij de formele bekendmaking van de verkiezingsuitslag van Bergen op Zoom.

Volgens gemeentewoordvoerder Erwin Stander is tussen de 19 en 22 procent van de stemmen in beide lokalen met volmacht uitgebracht. “Dat is vér boven het gebruikelijke percentage.”

Normaal gesproken bestaat 8 tot hooguit 12 procent van de stemmen uit volmachten. “Bij dergelijke overschrijdingen schrijft de Kiesraad voor aangifte te doen. Dat heeft de burgemeester maandag ook gedaan.”

Stembusfraude

Bij een volmacht geeft een stemgerechtigde een ander toestemming om namens hem of haar een stem uit te brengen. Een kiezer mag maximaal twee volmachtsstemmen uitbrengen. Een onwaarschijnlijk hoog aantal stemmen bij volmacht kan een aanwijzing zijn dat er sprake is van het ronselen van stemmen of een andere vorm van stembusfraude.

De installatie van de nieuwe raad van Bergen op Zoom staat op de agenda voor 30 maart. Justitie heeft dus tot volgende week woensdag de tijd om onderzoek te doen.

Hertelling in 2018

Het is niet de eerste keer dat de stembusuitslag bij de Bergse verkiezingen omstreden is. Vier jaar geleden besloot Petter tot een hertelling van de stemmen, nadat aan het licht kwam dat een aantal uitgebrachte stemmen niet was verwerkt in de uitslag.

In het dorp Lepelstraat was onjuist geteld en dat leidde later tot een verschuiving van een zetel: GBWP moest een zetel inleveren en die ging naar het CDA.

