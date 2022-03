Dode man (68) die is gevonden in Oirschot kwam zijn paarden verzorgen

Foto: Sander van Gils /SQ Vision.

In een weiland in Oirschot is maandagavond rond halfzeven een dode man gevonden. Het gaat om een man van 68 jaar die daar zijn paarden kwam verzorgen, vertelt een politiewoordvoerder. De politie meldde rond negen uur al dat er sprake is van verdachte omstandigheden. De dode man werd in het weiland aan de Broekstraat gevonden door een bekende van hem.

Sandra Kagie Geschreven door

Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Op vragen over de verdachte omstandigheden waaronder de man is gevonden, gaat de politiewoordvoerder maandagavond niet in. Er is volgens hem nog heel veel onduidelijk. Hoe de man om het leven is gekomen, wordt onderzocht. "Forensische opsporing richt zich bijvoorbeeld op sporen. Ook kijken we of er getuigen en/of camerabeelden zijn die ons mogelijk meer kunnen vertellen."