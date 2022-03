Pseudo Marc-Marie gaat los over brandstoftankers: 'Der komt gin end aan'

De hoge brandstofprijzen leveren behalve veel commentaar ook de nodige creatieve filmpjes op. Ene Eugene van Tilburg bekijkt een file Nederlandse automobilisten op weg naar de Belgische pomp met lede pretoogjes aan. "Der komt gin end aan. Lekker tanken mensen. Lekker goedkoop in Poppel", doet hij verslag in een filmpje.

'Vûr wie het nog ni weet ...in Bels naaide vur een habbekrats oe tank vol...en op mondag ist gelukkig ni zo druk', valt te lezen als inleiding op het filmpje. Daarna gaat onze Eugene los als een volleerde imitatie van de Tilburgse cabaretier Marc-Marie Huijbregts. "Oh mense, kiek toch es hier zeg. Ik denk dé is een konvooi uit Rusland."

Hieronder kan je het filmpje bekijken, zet vooral je geluid even aan.