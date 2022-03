Veertigste 80 van de Langstraat 2 jaar te laat: 'Máxima is al uitgenodigd'

De jubileumeditie van de 80 van de Langstraat moest door corona twee keer worden uitgesteld. Dit jaar gaat de veertigste Kennedymars door de Langstraat wél door. De inschrijving voor de wandeltocht is geopend en de aanmeldingen stromen al binnen. "We rekenen op duizenden deelnemers", vertelt Tijs van Beurden, voorzitter van het wandelevenement. We hebben koningin Máxima uitgenodigd om op zaterdagavond 10 september het startschot te lossen."

De 80 van de Langstraat is een wandeltocht over 80 kilometer, die binnen 20 uur gelopen dient te worden. Daarmee is het een van de Kennedymarsen die in Nederland worden gelopen, genoemd naar president John F. Kennedy die vond dat iedere gezonde Amerikaan deze afstand moest kunnen lopen.

De organisatie heeft de uitnodiging serieus aangepakt: "Bij het hof hebben we alweer een tijd geleden een officieel en goed beargumenteerd verzoek ingediend. Nu is het afwachten."

"Het is een evenement dat niet zonder vrijwilligers kan", vertelt Tijs. "Mede door corona zijn we veel vrijwilligers kwijtgeraakt. Veel mensen zijn in die tijd iets anders gaan doen. We hebben rond de 750 vrijwilligers nodig, maar we zitten nu op 600 mensen die mee willen helpen. Via publiciteit hopen we nog vrijwilligers te vinden. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld een doorgangspost adopteren en daar hun personeel inzetten", aldus Van Beurden.

Door corona zijn mensen veel meer gaan wandelen én dat hebben ze ook in de gaten bij de organisatie van de 80. "We onderzoeken of we ook een tocht kunnen uitzetten over 40 kilometer. Op die manier willen we tegemoetkomen aan mensen die door corona zijn gaan wandelen, maar 80 kilometer nog te ver vinden."