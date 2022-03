Beschadigd portaal weggehaald: problemen op A67 zijn opgelost

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Gekantelde vrachtwagen op A67 bij Geldrop

Het beschadigde portaal over de A67 bij Geldrop is dinsdag aan het eind van de middag weggehaald. In de rijrichting van Venlo naar Eindhoven was de rechterrijstrook tot kwart over zeven dicht, maar inmiddels is die weer vrijgegeven. De weg in de richting van Venlo was daarvoor al vrij.

Corné Verschuren & ANP Geschreven door

Op de snelweg kantelde dinsdagochtend om kwart over vijf bij Lierop een vrachtwagen met schroot. Het verkeer werd sindsdien vanaf het knooppunt Zaarderheiken bij Venlo omgeleid over de A73 naar Roermond en de A2 naar Eindhoven. Die omleiding is nu niet meer van kracht. De A67 kende een drukke ochtendspits. Weggebruikers moesten door het ongeluk rekening houden met extra reistijd. De file achter het ongeval liep rond negen uur op tot twaalf kilometer met een vertraging van anderhalf uur. Door het ongeval lag de geleiderail plat en zijn schakelkasten en verkeersborden geraakt. Het opruimen hiervan nam geruime tijd in beslag.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision