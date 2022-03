Oksana vlucht uit Oekraïne en laat alles achter, maar niet haar hond Potap

De 50-jarige Oksana is gevlucht uit Oekraïne en liet daar alles achter. Maar niet haar hond Potap, Oekraïens voor aardappel. Samen deden ze er zes dagen over voordat ze aankwamen in Roosendaal, waar ze met open armen werden ontvangen door Jos Uijtdehaag (60). Daarna belde hij meteen de dierenarts om Potap te laten vaccineren tegen hondsdolheid.

“In Oekraïne zijn nog steeds zo’n vijfhonderd tot duizend gevallen van rabiës per jaar. Het laatste dat je wil is dat er hier een uitbraak komt”, zegt dierenarts Marnix Snijders.

Jos kende Oksana al 2,5 jaar door een datingsite. “Ik vind het natuurlijk erg gezellig dat ze nu bij mij woont, maar de reden waarom vind ik verschrikkelijk”, zegt hij. Jos vertelt dat de hond van Oksana eigenlijk van haar zoon is. Omdat die militair is en in Oekraïne moest blijven, heeft Oksana de hond meegenomen naar Nederland.

“Er is momenteel veel behoefte aan de opvang van de gevluchte huisdieren”, zegt Niels Kalkman van de Dierenbescherming. Hij vertelt dat er momenteel zo’n 4000 mensen zich hebben aangemeld voor de opvang van gevluchte dieren zoals Potap.

Niels hoort dagelijks verhalen van Oekraïense vluchtelingen met hun huisdieren. “Voor de meesten is hun huisdier nog het enige tastbare wat zij hebben van hun thuisland”, vertelt hij. De vluchtelingen zitten soms dagen lang met hun dier in een auto of een bus. De beesten komen dan soms ondervoed en ziek aan. “Het is belangrijk om de dieren zo snel mogelijk te behandelen”, zegt hij.