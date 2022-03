Geen zonnige vooruitzichten voor hooikoortspatiënten nu pollenseizoen start

Hooikoortspatiënten beleven weer lastige tijd nu alles in bloei staat.

De lentezon is eindelijk flink doorgebroken. We kunnen weer volop naar buiten, lekker op het terras of werken in de tuin. Helaas zijn de oplopende temperaturen niet voor iedereen leuk. Het pollenseizoen warmt namelijk ook flink op, zo voorspellen hooikoortsspecialist Mieke Koenders van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Weerplaza.

“Berkenbomen gaan nu bloeien en ongeveer de helft van alle mensen met een allergie, reageren op berkenpollen. Die pollen lokken ook de meeste klachten uit", vertelt hooikoortsspecialist Mieke Koenders. Dat berken vooral nu massaal beginnen te bloeien komt door het gunstige weer van de laatste tijd. “Februari was een natte, maar geen koude maand. En de aankomende twee weken belooft het prachtig weer te worden. Een hele goede combinatie."

"Begin op tijd met medicatie anders wordt het alleen maar erger."

De metingen lopen altijd een week achter, dus wanneer het pollenseizoen écht begint is nog even afwachten. Toch kan je volgens Mieke het beste alvast beginnen met je medicatie. “Dat kan helemaal geen kwaad. Als je te laat begint met je medicatie is je immuunsysteem al getriggerd. Dat zorgt ervoor dat je systeem al aanstaat en alles alleen maar erger wordt.”

"De klachten zullen aanblijven tot ongeveer eind maart, begin april."

De komende tijd is het dus even flink afzien voor iedereen met hooikoorts. "De klachten zullen aanblijven tot ongeveer eind maart begin april, want dan gaat het pas weer regenen. Het vocht spoelt de lucht als het ware schoon.” Gelukkig is er voor de hooikoortspatiënten wel een beetje goed nieuws. “Vanaf vrijdag komt de wind vanaf zee. Die aangevoerde lucht neemt geen extra pollen mee uit het buitenland en is dan ook een stuk schoner.”

"Draag een zonnebril of doe vaseline onder je neus."