De 20 graden is net niet gehaald, of toch wel?

De lente begint steeds vroeger. Deze 22e maart zou de eerste 'warme dag' worden van dit jaar. Dat kwam er uiteindelijk niet van, doordat er ‘maar’ 19,9 graden werd gemeten. Of werd de 20 graden wel overtroffen, maar weten we het alleen nog niet?

“De hoge temperatuur hebben we te danken aan de grote hoeveelheid zon", weet Johnny Willemsen van Weerplaza te vertellen. “Daarnaast hebben we een droge lucht wat ook zorgt voor hogere temperaturen.”

Die droge lucht zorgt voor wel iets heel opmerkelijks. “Er zit een heel groot verschil tussen nacht en dag. Ondanks het warme weer gaan we komende nacht gewoon weer naar het vriespunt toe. Krabben hoeft niet, maar je zou misschien een beetje ijs op je dak kunnen zien.”

Storing

Als we de 20 graden wel hadden gehaald zou dat de warmste 22 maart ooit zijn in Brabant. De cijfers laten op dit moment zien dat het record niet verbroken is. Toch is er een grote kans dat volgende week alsnog blijkt dat dat wel is gebeurd. “Het weerstation in Gilze-Rijen geeft momenteel door een storing de gegevens niet door. En juist daar is het op dit soort dagen meestal het warmst", vertelt Raymond Klaasen van Weerplaza.

De zon krijgt de komende dagen alle ruimte door een strakblauwe lucht. Dat kan betekenen dat we komende vrijdag toch nog een record gaan verbreken. Het record van de meeste zonuren in maart staat op 208 zonuren en daar lijken we overheen te gaan.