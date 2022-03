Stef Clement geeft Vuelta-les: 'Zo stel je een wielerploeg samen'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige 1/1 Stef Clement geeft wielrenles op basisschool Lage Weide in Made

Brabant draait langzaam maar zeker warm voor de Vuelta, de Spaanse wielerronde die in augustus onze provincie doorkruist. Op en rond het parcours wordt van alles voorbereid om er een wielerfeest van te maken. En voor basisscholen en vmbo’s is er zelfs een speciaal Vuelta-lespakket samengesteld. Basisschool Lage Weide in Made had dinsdag de primeur, mét een gastles van voormalig profwielrenner Stef Clement.

Bijna 70 leerlingen van drie groepen 8 kregen van Clement uitleg over hoe wielerploegen zijn samengesteld en hoe je samen als wielrenners in een treintje elkaar aflost.

"Kinderen zijn het meest eerlijke publiek dat je kunt hebben, dus ik verwacht een kritisch publiek."

"We gaan ploegjes maken met een kopman, knecht, ploegleider, masseur, mecanicien, kok en een perswoordvoerder. Normaal bestaat zo'n wielerploeg uit wel 35 man, maar hier maken we ze wat kleiner", vertelt Clement aan de enthousiaste leerlingen. De voormalig profwielrenner geniet van zijn gastles. "Kinderen zijn het meest eerlijke publiek dat je kunt hebben, dus ik verwacht een kritisch publiek." Stiekem hoopt hij door alle aandacht rond de Vuelta nog een paar kinderen op de racefiets te krijgen. "De tourstart in Den Bosch in 1996 was destijds voor mij de reden om te beginnen met wielrennen."

"We vinden het belangrijk dat iedereen meedoet."